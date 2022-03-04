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الصورة من الارشيف

أكادير: إتهامات لأستاذة بتعنيف تلميذتها و مديرية التعليم تفتح بحثا

2022-03-04 / 12:22 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقاسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي باكادير ، تدوينات مستنكرة وصور لتلميذة تعرضت للتعنيف من أستاذتها بإحدى المدارس العمومية بحي أنزا شمال مدينة أكادير.

واقعة الاعتداء على التلميذة ” صفاء ” البالغة من العمر 11 سنة، عجلت بتدخل مديرية التعليم بأكادير إداوتنان، ببعث لجنة بحث يوم أمس الخميس 3 مارس الجاري، والإستمتاع للتلميذة واستاذتها في انتظار الاعلان عن قرار إداري بهذا الخصوص.

وفي نفس السياق، إستمعت الضابطة القضائية الى والدة التلميذة بعد أن تقدمت بشكاية الى النيابة العامة مرفقة بشهادة طبية وصور تظهر اثار للتعنيف التي تعرضت له .

من جانبها استنكرت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة نفسها ، ما تعرضت له التلميذة “صفاء” من اعتداء جسدي ونفسي، والذي تسبب في عزوفها عن الدراسة.

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تعليق واحد

  1. خرجتو على التعليم فهذا البلد العزيز بهادشي لكتنفخو فيه، خاصكم تعرفو ان مهمة التدريس في الوقت الحالي خاصها في كل قسم شرطي، ليس لضمان سلامة التلاميذ لا بل لضمان سلامة الاستاذات و الاساتذة و كذا لضمان توفير الجو المناسب لهم لتعليم التلاميذ الراغبين حقا في التعلم و تكوين مستقبل مشرق، اما البقية فاحسن وجهة لهم هي التكوين المهني و التجنيد. وللذين يقولون العكس عليهم تجريب تدريس قسم ليوم واحد وسترون المستور. خلاصة القول نقول على الانضباط داخل المدارس انا لله وانا اليه راجعون

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