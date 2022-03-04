الرئيس الأوكراني يناشد الشعب الروسي: “إنزلوا إلى الشوارع للاحتجاج”

هبة بريس - وكالات

ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشعب الروسي، اليوم الجمعة، تنظيم احتجاجات إثر استيلاء القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وبحسب رويترز، قال زيلينسكي في خطاب متلفز، مستحضرًا ذكريات أسوأ كارثة نووية في العالم: “أيها الشعب الروسي، أود أن أناشدكم: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد كل ما قاتلنا معا من أجله في عام 1986 ضد كارثة تشيرنوبيل”.

وتابع: “عليكم أن تنزلوا إلى الشوارع وتقولوا إنكم تريدون العيش على الأرض دون تلوث إشعاعي. الإشعاع لا يعرف أين توجد روسيا، ولا يمكنه تمييز حدود بلدكم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0