ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في المغرب

2022-03-04 / 12:00 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

التقى ديفيد غرين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمغرب، عددا من ممثلي الشركات الأمريكية المهتمة بالأعمال والتجارة في المغرب.

و على هامش هاته الزيارة، أوضح غرين أن الفرص الاقتصادية التي يقدمها المغرب تجذب اهتمام رجال الأعمال الأمريكيين.

و أقام غرين حفل شرف بمناسبة زيارة رجال أعمال أمريكيين للمغرب من أجل بحث سبل التعاون والشراكة مع رؤساء مقاولات مغاربة و ذلك نظير المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المملكة، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون بين البلدين.

و تنشط الشركات المشاركة في هذا اللقاء التجاري في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية والعديد من المجالات الأخرى.

و قد جاءت هذه الشركات إلى المغرب كجزء من برنامج “الرياح التجارية” الذي ترعاه وزارة التجارة الأمريكية ، والذي يربط هذه الشركات بشركاء أعمال مغاربة محتملين.

و شارك أكثر من خمسون ممثلاً عن قطاع الأعمال المغربي في اجتماعات “الرياح التجارية” التي نظمها المكتب التجاري للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء.

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