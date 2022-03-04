أوكرانيا تتزود بمسيرات “بيرقدار” التركية

2022-03-04 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

زوّدت تركيا الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الجاري بطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي 2” الشهيرة، وذلك لتعزيز سلاح الجو الأوكراني الذي فقد الكثير من قوته خلال الأيام الأولى للحرب التي تشنها روسيا. ويعد هذا الملف من نقاط التوتر بين أنقرة وموسكو.

وأورد الموقع الأمريكي “ميليتاري ووتش ماغازين” المتخصص في الأخبار والقضايا العسكرية، عن قيام تركيا بتزويد أوكرانيا بعدد من طائرات “بيرقدار” بعدما نقلتها إلى بولندا يوم الأربعاء.

وأضاف الموقع العسكري بحصول أوكرانيا في الماضي على ست من تلك الطائرات، ويعتقد أن ثلاثة منها جرى تدميرها خلال الحرب الدائرة. وكانت أوكرانيا قد تحدثت عن توصلها بمسيرات تركية جديدة.

وبهذا، ستعمل أوكرانيا على تعزيز سلاحها الجوي بعد الضربات التي تلقتها خلال الأيام الأولى للحرب، حيث ركز الجيش الروسي على ضرب المنشآت العسكرية الجوية مثل المطارات العسكرية والأنظمة المضادة للطيران، وأصبح يسيطر على الأجواء الأوكرانية سيطرة شبه مطلقة.

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