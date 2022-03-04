فاس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– فاس : 18 ملمتر

– إفران : 9 ملمتر

– تازة : 8 ملمتر

– شفشاون وتطوان وبني ملال : 5 ملمترات

– طنجة ومكناس : 4 ملمترات

– بنسليمان : 3,2 ملمتر

– الحسيمة والقنيطرة : 3 ملمترات

– سيدي سليمان : 2,8 ملمتر

– الناظور والرباط-سلا والدار البيضاء وابن جرير وتيط امليل والرباط-المدينة : ملمتران

– المحمدية والنواصر وسطات : ملمتر واحد

– وجدة والجديدة وآسفي وتاوريرت : أقل من ملمتر واحد.

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