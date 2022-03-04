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فاس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-03-04 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– فاس : 18 ملمتر

– إفران : 9 ملمتر

– تازة : 8 ملمتر

– شفشاون وتطوان وبني ملال : 5 ملمترات

– طنجة ومكناس : 4 ملمترات

– بنسليمان : 3,2 ملمتر

– الحسيمة والقنيطرة : 3 ملمترات

– سيدي سليمان : 2,8 ملمتر

– الناظور والرباط-سلا والدار البيضاء وابن جرير وتيط امليل والرباط-المدينة : ملمتران

– المحمدية والنواصر وسطات : ملمتر واحد

– وجدة والجديدة وآسفي وتاوريرت : أقل من ملمتر واحد.

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