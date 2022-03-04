حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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تحسن الوضع الوبائي بالمغرب يخفض الإقبال على الإنعاش لنسبة 3 في المئة

2022-03-04 / 11:07 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي ببلادنا خلال الثلاث أسابيع الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة انتهاء موجة أوميكرون التي سجلت من خلالها الحصيلة الوبائية أرقاما مقلقة و كبيرة من حالات الإصابة و الوفيات.

و تزامنا مع تحسن المؤشرات الوبائية، بدأت أعداد الحالات الحرجة المصابة بكوفيد تتقلص بشكل تدريجي لتصل يوم أمس لخمس حالات فقط و يصبح بذلك مجموع الحالات الحرجة المتكفل بها 164 حالة.

هذا الأمر، انعكس كذلك على معدل امتلاء أسرة الإنعاش الذي أصبح حسب آخر نشرة وبائية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لا يتعدى 3,1 في المئة من مجموع أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد.

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