أمريكا: لا نسعى للحرب ولكن إن فرضت علينا فنحن لها

2022-03-04 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكدت الولايات المتحدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أننتوني بلينكن قبيل دخوله إلى اجتماع لوزراء خارجيو دول الناتو في بروكسيل اليوم الجمعة، إن “الناتو تحالف دفاعي لا يسعى للحرب والصراع، ولكن إذا فرض عليه فسيدافع عن كل أراضي الحلف”.

كما أضاف أن بلاده ستدافع عن كل “إنش” تابع لدول الأطلسي، في حال تعرضت لاعتداء.

إلى ذلك، أدان بشدة ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين الأوكرانيين، والهجوم الذي تعرضت له منشأة زابوريجيا النووية في جنوب شرق البلاد.

وشدد على ضرورة انهاء تلك الحرب المتهورة وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكراني، والعودة إلى السبل الدبلوماسية لحل النزاع.

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