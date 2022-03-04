وزير الدفاع الأوكراني: زيلينكسي نجا من 3 محاولات اغتيال

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

وأضافت الصحيفة أن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة “فاغنر” وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي.

لكن تلك المحاولات جرى إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في داخل الجهاز نبهوا المسؤولين الأوكرانيين بشأن خطط محاولات الاغتيال.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني وجود ثلاث محاولات لاغتيال رئيسه.

وقال للصحافة المحلية إنه تلقى معلومات من “عملاء مزدوجين” لا يريدون المشاركة في هذه الحرب الدموية.

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