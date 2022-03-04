التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
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“التعليم”: تسوية المستحقات المالية المترتّبة عن الترقية بدءا من مارس

2022-03-04 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، أن المستحقات المالية المترتّبة عن الترقية في الرتبة أو في الدرجة، برسم سنة 2020 وما قبل، سواءٌ تعلق الأمر بالترقية في الدرجة بواسطة امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، سيتم الشروع في تسويتها ابتداء من مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي تتويجا للجهود التي تمّ بذلها من طرف مصالح الوزارة ومصالح الخزينة العامة، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة من أجل تسوية المستحقات الخاصة بالترقيات المذكورة.

وأعربت الوزارة عن شُكرها وتقديرها للجهود التي ما فتئ نساء ورجال التعليم يبذلونها للارتقاء بالعملية التعليمية واستدامة الخدمة العمومية في مجال التربية، داعيا إياهم إلى مواصلة عملهم وتضحياتهم خدمة لهذا القطاع الحيوي.

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