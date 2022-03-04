روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.. وحريق يثير رعب العالم
هبة بريس - وكالات
أعلنت أوكرانيا، الجمعة، سيطرة الجيش الروسي على محطة “زابورجيا” النووية، شرقي البلاد، التي تعد أكبر محطة من نوعها في أوروبا.
واندلع حريق في موقع المحطة جراء الاشتباكات بين الجانبين.
وأعلنت الطوارئ الأوكرانية، عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف البيان: “بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة”.
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24 تعليقات
على رئيس أوكرانيا الاستسلام للحفاظ على البقية روسيا دولة عظمى لا تستطيع لا أمريكا ولا أوروبا أن تتحداها لانها ثاني اكبر جيش بالعالم.
عل الريئس الاكروني ان يكون شجاع ان يقدم الاسقالة ويقول كان مغرر بي من قبل الناتو حتى يجنب شعبه دمار الحرب وان يقبل بكل شروط روسيا…
الشعب الاوكراني هو من يدفع الثمن ودفعه غاليا وللاسف الشديد ولهذا عليه أن يقول كلمته في ظل خيانة الغرب له .
أوكرانيا جزءا لايتجزأ من روسيا العظمى وجب عليها الاعتذار من نضيرتها روسيا حتى ترجع الامور لمجراها ..