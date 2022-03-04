روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.. وحريق يثير رعب العالم
هبة بريس - وكالات
أعلنت أوكرانيا، الجمعة، سيطرة الجيش الروسي على محطة “زابورجيا” النووية، شرقي البلاد، التي تعد أكبر محطة من نوعها في أوروبا.
واندلع حريق في موقع المحطة جراء الاشتباكات بين الجانبين.
وأعلنت الطوارئ الأوكرانية، عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف البيان: “بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة”.
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24 تعليقات
أحسن حل للأوكرانيين و لم يعد حلا بل حتميا . الإستسلام هو الحل لإبقاء هذه الدولة للوجود ووقف الخراب لهذا البلد المغرور به من طرف من يسمون أنفسهم أسياد و حكام العالم. كل العالم تضرر بأفعال الغرب الغير محسوبة و الغير معقولة..
أوكرانيا دمرت بسبب رئيسها زيلنسكي ليس لدية خبرة في السياسة ولايستحق ان يكون رئيس لهذه الدولة الجميلة أنعم الله لها من خيرات وثروات لا تحتاج إلى تحالف مع أمريكا التي دمرت العرب قتلت أطفال ونساء العراق وسوريا وليبيا واليمن ..
ليس خيانة وانما جعلها طعم لغرض هلاك روسيا ان صح التعبير وهذا واضح من خلال تصريحات الرئيس المهرج الاوكراني المستفزة..
قال تعالى:
“ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤاخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ”
صدق الله العظيم.
سبحان الله الذي يمهل ولا يهمل ! دارت الايام والسنين واجاء الدور عليكم ايها الاكرانيين وهذا عقاب من الله سبحانه وتعالى صلط قوم على قوم.. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين..
لماذا لايستسلم الرئيس الاوكرني وذلك لكي يجنب بلاده الهلاك والدمار والتشرد وانا متأكدة ان موسكو سوف تراعي أمور المواطنين الاوكرانيين ارجوا انهاء هذه الحرب..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين اشربي يا اوكرانيا من الكأس ذاته اوكرانيا كانت من ضمن الدول اللي شاركت بغزو العراق اوكرانيا البلد الثاني اللي اعترفت بالقدس عاصمة الصهاينة..
نتمنى جميع الاطراف الى ضبط النفس وترك الإنسانية وعدم استخدام كافة الاسلحة المحرمة دوليآ و عدم حقن الدماء و زيادة التوتر ضد الشعب والانسانية..
الروس سيتبعون سياسة الأرض المحروقة لا مفر للجيش الأوكراني يعني تدمير وحرق اي وجود مقابل الجيش الروسي الرئيس الأكراني يجب عليه الإستسلام والقبول بشروط روسيا. عليه ان يستفيد من دورس الحروب الاخيرة.
من رابع المستحيل أن يوافق الغرب لضم اوكرانيا لحلف الناتو.اوكرانيا كانت مجرد فخ لضرب روسيا اقتصاديا وهذا ماحدث.الشعب الاوكراني هو الضحية لمخطط امريكي..
دمرت افغانستان ودمرت العراق ودمرت سوريا والان دور أكرانيا .يفظلون مصالحهم على مصالح الشعوب امريكا دوله محتلة ..
الكل يعلم اوكرانيا هي ارض روسيا بالأصل وكذالك الكل يعلم من هو رئيس اوكرانيا ومن قام بوضعه رئيسا لأوكرانيا لاكن الكثير لا يعلمون ان روسيا الأقوى حاليا من جميع النواحي وللعلم فقط اذا كانت مدة الحرب قصيرة او طويلة فالغرب سيدفع الثمن.
اساسا سبب المشكله الرئيسي هو الرئيس الأوكراني لأنه لا يفهم بالأمور السياسية والحساسة ويتجاهل العواقب لأنه غير مؤهل لقيادة أوكرانيا سياسيا واقتصاديا وتجنيب بلده الكوارث والحروب والتشرد..
هذا درس للدول العربية التي تظن ان الدول القوية التي تضحك معها في الهزل تغيب عنها يوم الحزم اللهم احفظ الأمة العربية جميعا .
لا حول ولا قوة الا بالله كان على الرئيس الاوكراني تجنب الحرب ولا يسمع للناتو…
لم تكن خيانة إنما أوكرانيا إستعملها الغرب ككبش فداء وطعم لإستدراج روسيا إلى حرب إستنزاف وبتخطيط أمريكي لاسقاطها..
لماذا لم يفعلوا هذا مع اسرائيل عندما ارتكبت جرائم حرب في حق الفلسطينيين . ولماذا تخلى الناتو عن أكرانيا ..
يجب على الشعب الأوكراني تصفية رئيسهم وجميع المسؤولين الذين وافقوه على عداء روسيا وبعد ذلك إعلان أوكرانيا دولة عدم انحياز وان تنظم الى روسيا.
المفروض من العقلاء في العالم الجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل مسألة الحرب لأنها دمار وتخريب اقتصاد العالم المتعبة اصلا من جائحة كورونا والبطالة وو ….
يجب على الاطراف ان تجد حلا سريعا يرضي الطرفين ..