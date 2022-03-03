ضربة لبوتين.. مقتل جنرال روسي برصاص قناص

هبة بريس _ وكالات

لقي جنرال روسي رفيع المستوى مصرعه خلال القتال في أوكرانيا.

وكان أندريه سوخوفيتسكي، وهو القائد العام للفرقة السابعة المحمولة جوا الروسية، نائبا لقائد جيش الأسلحة المشتركة الحادي والأربعين، وأرفع قائد عسكري روسي يلقى حتفه خلال غزو أوكرانيا حتى الآن.

وقال مصدر عسكري إن الميجر جنرال سوخوفيتسكي قتل برصاص قناص.

وأكد بوتين أن جنرالا قتل في خطاب ألقاه لاطلاع الشعب الروسي على التقدم المحرز في الحرب على أوكرانيا، بعد ثمانية أيام من الغزو المدمر.

وستعتبر مقتل الميجور جنرال سوخوفيتسكي، التي أكدتها منظمة محلية خاصة بالضباط في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، على أنها علامة أخرى على أن جهود بوتين الحربية لا تسير كما كان مخططا لها.

وكان سوخوفتسكي، المظلي القدير قد حصل على وسام لدوره في ضم شبه جزيرة القرم، وفقا لما نقله موقع ياهو نيوز

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