الذئاب المنفردة…تتغذى على الفكر المتطرف من خلال شبكة الإنترنت.

2022-03-03 / 10:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ألقت قوات الأمن الأربعاء، القبض على إرهابي تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها بالتعاون مع متطرف آخر يقيم خارج المغرب.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 27 سنة، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام

الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إدريس الكنبوري قالى، إن الحالة الأخيرة التي تم ضبطها في المغرب تعكس تحولا في الظاهرة الإرهابية بالمملكة، حيث يتضح أنها ضمن الذئاب المنفردة التي تتغذى على الفكر المتطرف من خلال شبكة الإنترنت.

وأضاف “أن ما يجري في العالم اليوم يمكن أن يؤدي إلى بروز ظاهرة الإرهاب العالمي بشكل أكثر حدة.”

ويرى أن الفترة الحالية يمكن أن تحدث تحولا في جغرافيا الجماعات الإرهابية التي ستجد في التوترات العالمية الحالية فرصة للظهور مجددا.

وشدد على أن العناصر التي كانت مجندة في تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تجد لها ملجأ بعد تفكك التنظيم، وأنها يمكن أن تتحول إلى ساحات أخرى لتعيد نشاطها من جديد ^ يقول الكنبوري لسبونتيك ”

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