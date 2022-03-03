(FILES) This file picture taken during the period of December 28 to December 31, 2019 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 1, 2020 shows North Korean leader Kim Jong Un attending a session of the 5th Plenary Meeting of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea in Pyongyang. - US President Donald Trump on April 23, 2020 rejected reports that North Korean leader Kim Jong Un was ailing, criticizing his frequent nemesis CNN for running the story. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

كوريا الشمالية..الحزب الحاكم يطلب “الاستعداد للتعبئة.. وحتى للحرب

2022-03-03 / 10:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

طلب الحزب الحاكم في كوريا الشمالية من جميع المسؤولين، الاستعداد للتعبئة وحتى للحرب، وذلك عقب تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت إذاعة “آسيا الحرة” عن مسؤولين حكوميين في بيونغ يانغ، أن السلطات الكورية الشمالية انتظرت أياما لتخبر المواطنين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، التي تهدف إلى نزع سلاح كييف ودرء تهديداتها.

وقال المسؤولون إن السلطات أخبرت أعضاء حزب “العمال” الكوري الحاكم فقط في البداية، خلال اجتماعات خاصة، ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

انطلقت العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي، لكن بيونغ يانغ لم تخبر أعضاء الحزب إلا بعد يومين، وقال أحد المسؤولين أنه في السابع والعشرين من الشهر الماضي أخبرت كل لجنة حزبية إقليمية الأعضاء.

وأوضح أن اللجان أخبرت الأعضاء بأن “حليفنا القوي، روسيا، في حالة حرب”، مضيفا: “العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التي في حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات”.

ولم يفاجأ أعضاء الحزب، لكنهم ما زالوا يتساءلون عن سبب إبقاء السلطات على سرية الأخبار.

وقال المصدر: “أعضاء الحزب، بالطبع يعرفون من معارفهم الصينيين أن الحرب بدأت، لكنهم كانوا مهتمين أكثر بما دفع روسيا للعملية”.

بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب في مقاطعة هامغيونغ الشمالية الشرقية، بدأ ينتشر بسرعة بين الجمهور، حسبما قال أحد السكان لإذاعة آسيا الحرة.

وذكر مسؤول آخر للإذاعة: “لم يصرحوا فقط بأن روسيا في حالة حرب، بل أمرونا أيضا أن نكون مستعدين للدخول في حرب على الفور تحت أي ظرف من الظروف

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