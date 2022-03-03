أوكرانيا تنشر خطة سرية تركها الجنود الروس تظهر مدة الحرب التي حددها بوتين
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها عثرت على خطط معركة سرية خلفها الجنود الروس، أظهرت أن موسكو تخطط لحرب تستمر 15 يوما.
وأضافت الوزارة أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها نشرت على فيسبوك وأظهرت خططا حربية لإحدى وحدات الكتيبة التكتيكية لأسطول البحر الأسود الروسي.
تضمنت الوثائق التي عثر عليها القوات الأوكرانية “خريطة للغزو” وجدول إشارات مشفرة وقائمة بأسماء أشخاص، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”.
وعزت وزارة الدفاع الأوكرانية الفضل في الحصول على هذه الوثائق إلى “الإجراءات الناجحة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية”، مشيرة إلى أن “المحتلين الروس لا يخسرون المعدات والقوى البشرية فقط بل يتركون خلفهم وثائق سرية بسبب الذعر”.
وقالت إنه بناء على الوثائق، فقد وافقت روسيا على غزو أوكرانيا في 18 يناير الماضي، وكان يفترض أن تستمر العملية 15 يوما من 20 فبراير إلى 6 مارس.
2 تعليقات
يتم منع بث اي قناة لها علاقة بروسيا و في نفس الوقت يتم تثبيت عشرات الميكروفونات للاوكرانيين!!
و هذا الخبر يجسد نهج الغرب في التعتيم و تحريف الوقائع على الارض، فالخبراء العسكريون يجمعون على ان تاخر الروس في دخول كييف مرده الرئيسي تجنب الصدام مع المدنيين و إسقاط الالاف من الضحايا…اما ان يترك رتل روسي وراءه خطط القيادة الروسية للتوغل في اوكرانيا فهو من سيناريوهات هوليود التي تجعل من الجندي المتوغل في العراق ضحية يحمل بدل الرشاش ورودا!
الحرب بين روسيا و اوكرانيا اي بين حلف الناتو و وارسو تسير الى المجهول.علما انه لا يوجد طرف ثالث للتوافق بين طرفي النزاع لحل هذه الكارثة .فلادمير بوتن رجل يشعر بجنون العظمة وهو ديكتاتوري ومن الصعب ان يتراجع عن مطالبه في اوكرانيا.ومن الجانب الاخر رءيس اوكرانيا و معه حلف الناتو فهم جميعا متعنتون ويريدون أن يجرون العالم الى حرب نووية ثالثة سوف تدمر العالم باكمله لا قدر الله.
من اجل تفادي هذه الكارثة المحتملة و التي يمكن أن تدمر العالم باسره.بجب على الدول العظمى ايجاد مخرج لهذه الحرب المدمرة.ولو اقتضى الامر تنازل الغرب عن بعض المطالب في اوكرانيا والتضحية باوكرانيا . بما فيها استبدال الرئيس الحالي وحكومته برءيس اخر تكون له المصداقية عند الجميع ومقرب خاصة من روسيا.اي ان جميع الحلول ممكنة كيفما كانت، والمهم تفادي حرب نووية مدمرة يمكن أن تدمر العالم باسره. وهذا ربما هو الحل الأنسب لتفادي الدمار في العالم.وهذا هو الحل المؤقت في انتظار الاتفاق بين روسيا مع الغرب بخربطة طريق وقانون جديد ياخذ بعين الاعتبار مصالح العالم والبشرية مستقبلا.