الاعلامي “معنينو” يتهم القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته

2022-03-03 / 9:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اتهم الاعلامي معنينو الكاتب العام السابق لوزارة الاتصال ، القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته لدى الرأي العام.

وأوضح معنينو الذي سبق وأن عمم رسالة احتجاجية بعد بث حلقة’نقطة إلى السطر’الذي تعده وتقدمه الصحافية صباح بنداوود،في رسالة صوتية،أنه فوجيء بعد تسجيل حلقة من البرنامج الإثنين الماضي ،قد طالها مقص الرقابة في النسخة التي بثت مساء الثلاثاء على القناة الأولى،تزامنًا مع الذكرى الستين للانطلاق الإذاعة والتلفزة .

‎وأكد الإعلامي المخضرم معنينو أن في سياق دفاع المشاركين في البرنامج على أن التلفزيون المغربي وصل إلى درجة الكمال ،حاول معنينو في النسخة المسجلة ،أن يقدم مقترحات وانتقادات من شأنها تطوير التلفزيون المغربي عبر الإنصات لصوت الآخرين وآرائهم،قبل أن يتم غسل الحلقة وتنقيتها بطريقة بليدة ومتخلفة.

وأضاف معنينو:بعد هذه عملية الحذف ،ظهرت وكأنني أتيت للدفاع عن التلفزيون،وأتيت للدفاع عن أفكارهم

وخثم معنينو بالقول إنه يعد رسالة احتجاجية للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي،يطالب فيها بتوقيف برنامج نقطة إلى السطر،الذي وصفه بالظلام ،كما سيدعوه للبحث عن الجهة التي قامت بعملية الحذف ،فضلا عن مطالبته للعرايشي ببث الحلقة التي سجلت.

‎مصادر داخل التلفزيون اعتبرت أن هذا السلوك يمس صورة ومصداقية كل العاملين بالشركة بصرف النظر عن حيثياته،كما شددت المصادر على أهمية تفعيل المحاسبة في الموضوع.

‎وتأتي هذه الفضيحة بالتزامن مع حمى التمديدات لبعض المرشحين للتقاعد،ما يعني ضرورة الانتصار للقانون وقطع الطريق على أي تدخل سياسي أو حكومي يتجاوز القوانين،كما دعت المصادر الرئيس المدير العام بضخ دماء شابة في الشركة وبلورة الخيارات الاستراتيجية للدولة من خلال دعم الشباب وعدم جعل الشركة استثناءًا في التعامل بصرامة وشفافية مع المحالين على التقاعد

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تعليق واحد

  1. الصديق معنينو علامة بارزة في الإذاعة والتلفزة المغربية و في المجال الإعلامي بصفة عامة . هو غني عن التعريف ويكفي أن نقول عليه نار على علم . استضافته على القناة الأولى ماهي إلا تكريم وتشريف للإذاعة الوطنية وكان من واجب اللياقة والاعتبار والامتنان لشخص هذا الاعلامي المميز أن تبث الحلقة بدون بتر أو تشويه لمحتواها وإلا كان الاستغناء البثة عن
    تسجيلها ضروريا حتى تحافظ القناة على سمعتها وتجتنب الاحراج والإساءة إلى ضيوفها.

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