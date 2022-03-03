رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور الكبير للملك محمد السادس في الدفاع عن القضايا العربية

هبة بريس _ الرباط

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالدور الكبير الذي يضطلع به الملك في الدفاع عن القضايا العربية.

وذكر مجلس النواب في بلاغ صحفي، أن العسومي أعرب خلال استقباله والوفد المرافق، من طرف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الخميس، بمقر المجلس، عن “امتنانه وتقديره للدور الكبير الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضايا العربية والإشكاليات التي تهم الشأن العربي”.

وأضاف البلاغ، أن عادل بن عبد الرحمن العسومي تطرق خلال هذا اللقاء، لدور البرلمان العربي باعتباره في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا موقف البرلمان العربي الداعم لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، ومستشرفا آفاق تعاون جديدة بين المؤسستين التشريعيتين.

كما توقف المسؤول ذاته عند جهود البرلمان العربي في دعم الشعوب العربية والمصالح العربية، منوها بالدينامية والاسهام الجاد والفعال للبرلمانيين المغاربة داخل مؤسسة البرلمان العربي، داعيا إلى تثمين هذه الجهود وتنويع سبل التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

من جهته، رحب الطالبي العلمي بالعسومي والوفد المرافق، معربا عن شكره وامتنانه لمواقف البرلمان العربي الداعمة للمملكة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، داعيا إلى عقد الدورة القادمة للبرلمان العربي بالمملكة.

ونوه رئيس مجلس النواب بانخراط البرلمانيين عن مجلسي النواب والمستشارين للدفاع عن القضايا والمصالح العربية، خاصة في ظل مناخ يتسم بعدة تحديات صحية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بجائحة كوڤيد 19، مؤكدا أن هذه التحديات تحتاج لتوحيد الرؤى والجهود داخل المنظمات الدولية لتجاوز العقبات المطروحة.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال حقوق الانسان والتجارب التشريعية وادماج المرأة في الحقل السياسي، إلى جانب العديد من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء هذه المؤسسة البرلمانية، بزيارة عمل للمملكة لحضور أشغال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي يحتضنها مجلس المستشارين.

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