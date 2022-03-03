فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم غد الجمعة

2022-03-03 / 8:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية، سيكون يوم غد الجمعة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية بعد مغرب، اليوم الخميس، فتأكد لديها ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية، بعد مغرب يوم الخميس 29 رجب 1443 هـ موافق 03 مارس 2022 مـ، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح شهر شعبان هو يوم غد الجمعة 04 مارس 2022 ميلادية.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب

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‫3 تعليقات

  1. اللهم ادخل علينا شهر شعبان بالخير والبركات والسلم والأمان والاستقرار يآرب وبلغنا شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح..

  2. اللهم أجعل هذآ الشهر شعبان بالخير وبركة على جميع الأمة الإسلامية باكملها ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

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