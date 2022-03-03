رئيس مجلس النواب يتباحث مع وفد مجلس الشورى القطري

2022-03-03 / 8:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وفد عن مجلس الشورى بدولة قطر يرأسه السيد محمد بن فهد المسلس.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وقطر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أكد، في هذا الصدد، على الدور الهام الذي تضطلع به البرلمانات في تمتين وتقوية هذه العلاقات خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأبرز الطالبي العلمي، بالمناسبة، العلاقات الأخوية والودية التي تجمع بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحرصهما الدائم على الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر.

من جهته، أشاد محمد بن فهد المسلس باسم الوفد القطري بمستوى العلاقات الجيدة وبأواصر الصداقة والتضامن التي تجمع بين قطر والمغرب، مشيرا إلى ضرورة تكثيف وتبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية من أجل تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين.

وجدد السيد محمد بن فهد المسلس، خلال هذ اللقاء، دعم قطر للمواقف وللقضايا المغربية والعربية.

يذكر أن الوفد القطري يشارك في المؤتمر ال 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي الذي يحتضنه مجلس المستشارين والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 3 الى 5 مارس الجاري

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