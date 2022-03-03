لترويج المنتوجات المحلية.. وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة رقمية

هبة بريس _ الرباط

أطلقت وكالة التنمية الفلاحية، أول منصة رقمية بالمغرب، لترويج المنتوجات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي، اليوم الخميس (3 مارس)، في إطار برامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،وذلك بهدف تنمية قطاع المنتوجات المحلية، وتحسين ولوجها للأسواق الوطنية والدولية. وتعد (www.terroirdumaroc.gov.ma) أول منصة رقمية خاصة بترويج المنتوجات المحلية المغربية، وستكون هذه المنصة الإلكترونية، حلقة وصل بين المستهلكين وكذا الفاعلين في هذا القطاع، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومنتجي المنتوجات المحلية المغربية، من تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي.

وحسب بلاغ وكالة التنمية الفلاحية، فإن الفاعلين في القطاع لن يدخروا أي جهد لتوفير منتوجات ذات جودة عالية وجميع المعلومات المحيطة بها.كخطوة أولى، ستقدم هذه المنصة أزيد من 680 منتوج محلي، تمت بلورته بعناية من طرف 70 مجموعة منتجة للمنتوجات المحلية (تضم أزيد من 5000 منتج، 46 في المئة منهم نساء) كما أنه من المرتقب أن يصل عدد هؤلاء المنتجين إلى 200 مجموعة عند متم سنة 2022وبهدف تيسير ولوج المستهلكين لهذه المنصة الرقمية، تم تصميمها بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية).

وأضاف البلاغ أنه قد تمت برمجت المنصة في إصدارين، الأول خاص بالحاسوب والآخر خاص بالهاتف المحمول، وذلك لتمكينهم من تلبية متطلباتهم من المنتوجات المحلية، عبر نقرة واحدة وعملية سلسة وآمنة.وتسهر وكالة التنمية الفلاحية على مواكبة إطلاق هذه المنصة الرقمية وموافاة المستهلكين بجميع مستجدات المنتوجات المحلية المغربية على – صفحتي “Terroir du Maroc by ADA” على موقعي الفايس بوك وإنستغرام

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