Refugees from Ukraine are welcomed as they arrive by bus in Saint-Pierre-de-Chandieu, eastern France, on March 3, 2022, eight days after the start of the Russian invasion of Ukraine. - The EU is expected to rapidly approve a protection mechanism for war refugees fleeing Ukraine -- so far numbered at one million -- and to also set up a humanitarian hub in Romania, officials said on March 3, 2022. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

المحادثات الروسية الأوكرانية.. “تضارب” في النتائج

2022-03-03 / 7:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال مفاوض روسي إن المباحثات مع الوفد الأوكراني “حققت تقدما كبيرا”، مضيفا أن الطرفين اتفقا على “توفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين”، في حين أكد مفاوض أوكراني أن المحادثات لم تسجل “اختراقا كبيرا”، وفقا لما نقلته رويترز.

وذكر مفاوض أوكراني يوم الخميس إن الجولة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا لم تسفر عن النتائج التي تأملها كييف، لكن الجانبين ناقشا ممرات إنسانية واتفقا على التحدث مرة أخرى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك: “للأسف الشديد ، لم نحصل على النتائج التي كنا نعتمد عليها”.

من جهته، قال المفاوض الروسي أن المحادثات سجلت “تقدما كبيرا”، مضيفا أنها تضمنت إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار حول ممرات الإجلاء.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا “مسائل عسكرية وإنسانية بالإضافة إلى التنظيم السياسي المستقبلي للنزاع”.

وقال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إن المباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعد “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

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تعليق واحد

  1. صحيح المفاوضات هي الحل ويجب للدول الغربية والأمريكية ان تفتح باب المفاوضات والدبلوماسية هي الحل في مثل هذه الظروف العصيبة والابتعاد عن الأنانية والتغلب عن المزايدات لان في الاخير الشعب هو الضحية والحرب ليس هي الحل لأنها تقضي الاخضر واليابس

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