إسرائيل.. تحذير من تفشي سلالة BA2 من فيروس كورونا

هبة بريس _وكالات

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى BA2 في البلاد.

ولفتت الوزراة في بيان، إلى أن ارتفاعا طرأ خلال الأيام الماضية على نسبة الإصابة بهذا المتحور.

وأوضحت أن “هذه السلالة معدية أكثر من سابقاتها مما قد يؤدي إلى ازدياد معدلات الإصابة”.

وأفادت، البيانات اليومية الصادرة عن الوزارة، بانخفاض عدد مرضى كورونا الذين توصف حالتهم بخطيرة الى 510 بينهم 109 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في البلاد عشرة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون شخصا.

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