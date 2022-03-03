إسرائيل.. تحذير من تفشي سلالة BA2 من فيروس كورونا

2022-03-03 / 6:57 مساءً
1
هبة بريس _وكالات

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى BA2 في البلاد.

ولفتت الوزراة في بيان، إلى أن ارتفاعا طرأ خلال الأيام الماضية على نسبة الإصابة بهذا المتحور.

وأوضحت أن “هذه السلالة معدية أكثر من سابقاتها مما قد يؤدي إلى ازدياد معدلات الإصابة”.

وأفادت، البيانات اليومية الصادرة عن الوزارة، بانخفاض عدد مرضى كورونا الذين توصف حالتهم بخطيرة الى 510 بينهم 109 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في البلاد عشرة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحادثات الروسية الأوكرانية.. “تضارب” في النتائج

المحادثات الروسية الأوكرانية.. “تضارب” في النتائج

2022-03-03 / 7:18 مساءً
Photo of أوكرانيا تطلب من “التجارة العالمية” فرض حظر اقتصادي على روسيا

أوكرانيا تطلب من “التجارة العالمية” فرض حظر اقتصادي على…

2022-03-03 / 6:38 مساءً
Photo of روسيا تتوعد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا: “هكذا سنعاملهم”

روسيا تتوعد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا: “هكذا سنعاملهم”

2022-03-03 / 4:36 مساءً
Photo of رئيس الشيشان: 500 ألف دولار مكافأة مقابل رأس كل قيادي قومي في أوكرانيا

رئيس الشيشان: 500 ألف دولار مكافأة مقابل رأس كل…

2022-03-03 / 4:15 مساءً
Photo of بوتين: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق على أي حال

بوتين: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق على أي حال

2022-03-03 / 3:17 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: 16 ألف أجنبي تطوعوا للقتال معنا

الرئيس الأوكراني: 16 ألف أجنبي تطوعوا للقتال معنا

2022-03-03 / 1:57 مساءً
Photo of النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

2022-03-03 / 1:40 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: ” سنعيد بناء كل مبنى وروسيا ستدفع كلفة الأضرار”

الرئيس الأوكراني: ” سنعيد بناء كل مبنى وروسيا ستدفع…

2022-03-03 / 1:22 مساءً
Photo of بالأرقام.. 20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

بالأرقام.. 20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو…

2022-03-03 / 12:05 مساءً
Photo of لافروف عن أمريكا: “لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره”

لافروف عن أمريكا: “لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم…

2022-03-03 / 11:40 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق