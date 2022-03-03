ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة 13 أستاذا “متعاقدا

2022-03-03 / 6:27 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تاجيل جلسة النطق بالحكم في محاكمة 13 أستاذا من أساتذة التعاقد إلى غاية 10مارس القادم، .

وسطرت المتابعة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.

وفي خبر متعلق بأساتذة التعاقد علم ان القوات العمومية تدخلت اليوم الخميس بالقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط.

وخلف التدخل بالقوة لليوم الثاني على التوالي توقيفات وإصابات في صفوف أساتذة التعاقد، الذين يخضون إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط بدأ أمس الأربعاء ويستمر ليوم غد الجمعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاعلامي “معنينو” يتهم القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته

الاعلامي “معنينو” يتهم القناة الأولى بالتزوير والمس بكرامته ومصداقيته

2022-03-03 / 9:22 مساءً
Photo of فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم غد الجمعة

فاتح شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم غد الجمعة

2022-03-03 / 8:43 مساءً
Photo of لترويج المنتوجات المحلية.. وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة رقمية

لترويج المنتوجات المحلية.. وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة رقمية

2022-03-03 / 7:39 مساءً
Photo of التصويت في الجمعية العامة..خبير يصف موقف المغرب ب“الحكيم والمتبصر”

التصويت في الجمعية العامة..خبير يصف موقف المغرب ب“الحكيم والمتبصر”

2022-03-03 / 7:29 مساءً
Photo of ميارة يتباحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات

ميارة يتباحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات

2022-03-03 / 7:02 مساءً
Photo of وجدة .. تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم المغربي

وجدة .. تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم…

2022-03-03 / 4:45 مساءً
Photo of الحكومة ترفع دعم الأعمال السينمائية العالمية لاستقطاب كبار المنتجين و الممثلين

الحكومة ترفع دعم الأعمال السينمائية العالمية لاستقطاب كبار المنتجين…

2022-03-03 / 4:34 مساءً
Photo of تسجيل 102 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 102 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-03 / 4:28 مساءً
Photo of خمس سنوات سجنا نافذا للبرلماني “مول 63 مليار” و غرامة 45 مليون سنتيم

خمس سنوات سجنا نافذا للبرلماني “مول 63 مليار” و…

2022-03-03 / 4:17 مساءً
Photo of الحكومة تتريث في إعلان كيفية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

الحكومة تتريث في إعلان كيفية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

2022-03-03 / 4:08 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق