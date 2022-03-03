ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة 13 أستاذا “متعاقدا

هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تاجيل جلسة النطق بالحكم في محاكمة 13 أستاذا من أساتذة التعاقد إلى غاية 10مارس القادم، .

وسطرت المتابعة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.

وفي خبر متعلق بأساتذة التعاقد علم ان القوات العمومية تدخلت اليوم الخميس بالقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط.

وخلف التدخل بالقوة لليوم الثاني على التوالي توقيفات وإصابات في صفوف أساتذة التعاقد، الذين يخضون إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط بدأ أمس الأربعاء ويستمر ليوم غد الجمعة.

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