ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة

هبة بريس _ وكالات

ذكرت إذاعة “France Info” أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيعلن غدا الجمعة ترشحه لانتخابات الرئاسة في محاولة منه للفوز بولاية ثانية.

وأوضحت الإذاعة أن ماكرون، الذي لم يقدم ترشيحه حتى الآن، سيعلن قراره في رسالة مفتوحة سيتم نشرها في إحدى الصحف الإقليمية.

وستجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022 على جولتين، الأولى منهما في 10 أبريل والثانية في 24 أبريل، بينما تختتم عملية تسجيل المرشحين غدا الجمعة في الساعة 18:00، وحتى الآن أعلن نحو 40 سياسيا عن ترشحهم للانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصل ماكرون في الجولة الأولى على ما بين 25% إلى 28% من أصوات المشاركين في الاقتراع، على أن يصوت أكثر من 50% لصالح الرئيس الحالي في الجولة الثانية.

ومن أبرز منافسي ماكرون في الانتخابات المرشحتان من اليمين، فاليري بيكريس، واليمين المتطرف، مارين لوبان.

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