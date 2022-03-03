أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة

2022-03-03 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت إذاعة “France Info” أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيعلن غدا الجمعة ترشحه لانتخابات الرئاسة في محاولة منه للفوز بولاية ثانية.

وأوضحت الإذاعة أن ماكرون، الذي لم يقدم ترشيحه حتى الآن، سيعلن قراره في رسالة مفتوحة سيتم نشرها في إحدى الصحف الإقليمية.

وستجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022 على جولتين، الأولى منهما في 10 أبريل والثانية في 24 أبريل، بينما تختتم عملية تسجيل المرشحين غدا الجمعة في الساعة 18:00، وحتى الآن أعلن نحو 40 سياسيا عن ترشحهم للانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصل ماكرون في الجولة الأولى على ما بين 25% إلى 28% من أصوات المشاركين في الاقتراع، على أن يصوت أكثر من 50% لصالح الرئيس الحالي في الجولة الثانية.

ومن أبرز منافسي ماكرون في الانتخابات المرشحتان من اليمين، فاليري بيكريس، واليمين المتطرف، مارين لوبان.

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