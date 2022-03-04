طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي خصوصا خلال الليلة الموالية بكل من مرتفعات الأطلس ،الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط.

كما يتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية بالأطلسين الكبير والمتوسط وشمال المنطقة الشرقية ، فضلا عن تسجيل بعض التساقطات الثلجية بقمم الأطلس المتوسط والريف.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما الى قوية بكل من المنطقة الشرقية ، مرتفعات الأطلس ،الواجهة المتوسطية ،الريف، والسواحل الوسطى والجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 – و02 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية ،الجنوب- الشرقي وهضاب الفوسفاط ، وما بين 08 و14 درجة شمال ووسط البلاد . وستكون ما بين 13 و17 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض خصوصا بمرتفعات الأطلس ،الريف، والمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان ،وسيكون قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية.

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