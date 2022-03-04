معالجة المياه العادمة يستنفر مسؤولي أكثر جهات المغرب كثافة
تعاني جهة الدار البيضاء سطات من مشكل المياه العادمة التي باتت تشكل صداع رأس حاد لدي مسؤولي الجهة بالرغم من الميزانيات المهمة التي رصدت لحل هاته الإشكالية.
و في هذا الصدد، قرر مجلس جهة الدار البيضاء سطات في دورته لشهر مارس تضمين جدول أعماله عددا من النقاط الخاصة بمجال الماء و البيئة و منها مشكل معالجة المياه العادمة.
و من بين النقاط التي سيناقشها المجلس، الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين الجهة و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة التجهيز و الماء و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و ولاية الجهة فضلا على وكالة الحوض المائي أم الربيع من أجل تمويل و إنجاز برامج استعجالية و مهيكلة بالحوض المائي أم الربيع.
كما سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس الجهة و وزارة الداخلية و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة من أجل إنجاز أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب و أشغال تقوية شبكة التطهير السائل بالجماعات الترابية بإقليمي الجديدة و سيدي بنور، و إعادة تأهيل و توسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الوالدية بإقليم سيدي بنور و إنجاز محطة مشتركة لمعالجة المياه العادمة بجماعة البئر الجديد و جماعة محارزة الساحل بإقليم الجديدة.
كما سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس الجهة و وزارة الداخلية و جماعة العونات و وكالة الحوض المائي أم الربيع من أجل حماية المركزالصاعد للعونات من الفيضانات.
و كذلك الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و وزارة الداخلية و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية من أجل تمويل مشروع الصرف الصحي و التطهير السائل لمركز مليلة بإقليم ابن سليمان.
كما سيشهد المجلس الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بينه و وزارة الداخلية و المجلس الإقليمي للنواصر و جماعة داربوعزة و جماعة أولاد عزوز من أجل تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بإقليم النواصر.
و ستتم الدراسة و المصادقة على ملحق تعديلي رقم 02 بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و وزارة الداخلية و المندوبية السامية للمياه و الغابات و ولاية الجهة و شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنمية من أجل بناء ثلاثة مراكز في إطار اتفاقية الشراكة و التعاون المتعلقة بتأهيل و تجهيز غابة بوسكورة مرشيش.
فضلا على الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات ، و المجلس الإقليمي للنواصر ، و جماعة النواصر ، ووكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية من أجل حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة في الشطر الثاني.