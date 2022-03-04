معالجة المياه العادمة يستنفر مسؤولي أكثر جهات المغرب كثافة

2022-03-04 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعاني جهة الدار البيضاء سطات من مشكل المياه العادمة التي باتت تشكل صداع رأس حاد لدي مسؤولي الجهة بالرغم من الميزانيات المهمة التي رصدت لحل هاته الإشكالية.

و في هذا الصدد، قرر مجلس جهة الدار البيضاء سطات في دورته لشهر مارس تضمين جدول أعماله عددا من النقاط الخاصة بمجال الماء و البيئة و منها مشكل معالجة المياه العادمة.

و من بين النقاط التي سيناقشها المجلس، الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين الجهة و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة التجهيز و الماء و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و ولاية الجهة فضلا على وكالة الحوض المائي أم الربيع من أجل تمويل و إنجاز برامج استعجالية و مهيكلة بالحوض المائي أم الربيع.

كما سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس الجهة و وزارة الداخلية و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة من أجل إنجاز أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب و أشغال تقوية شبكة التطهير السائل بالجماعات الترابية بإقليمي الجديدة و سيدي بنور، و إعادة تأهيل و توسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الوالدية بإقليم سيدي بنور و إنجاز محطة مشتركة لمعالجة المياه العادمة بجماعة البئر الجديد و جماعة محارزة الساحل بإقليم الجديدة.

كما سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس الجهة و وزارة الداخلية و جماعة العونات و وكالة الحوض المائي أم الربيع من أجل حماية المركزالصاعد للعونات من الفيضانات.

و كذلك الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و وزارة الداخلية و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية من أجل تمويل مشروع الصرف الصحي و التطهير السائل لمركز مليلة بإقليم ابن سليمان.

كما سيشهد المجلس الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بينه و وزارة الداخلية و المجلس الإقليمي للنواصر و جماعة داربوعزة و جماعة أولاد عزوز من أجل تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بإقليم النواصر.

و ستتم الدراسة و المصادقة على ملحق تعديلي رقم 02 بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و وزارة الداخلية و المندوبية السامية للمياه و الغابات و ولاية الجهة و شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنمية من أجل بناء ثلاثة مراكز في إطار اتفاقية الشراكة و التعاون المتعلقة بتأهيل و تجهيز غابة بوسكورة مرشيش.

فضلا على الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات ، و المجلس الإقليمي للنواصر ، و جماعة النواصر ، ووكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية من أجل حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة في الشطر الثاني.

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