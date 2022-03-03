الرئيس الأوكراني: الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن “الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب”.

وأضاف زيلينسكي لشبكة “سي إن إن”، اليوم الخميس، أن “ألمانيا يجب أن تصبح أحد ضامني الأمن في أوكرانيا”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا “لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية”.

وشدد بوتين على أن “روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي”.

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