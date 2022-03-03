المغرب ورومانيا يتفقان على مواصلة التنسيق لعبور”مغاربة اوكرانيا”
اتفق المغرب ورومانيا، اليوم الأربعاء، على مواصلة التنسيق العملياتي للاستقبال الآمن فوق التراب الروماني للمواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا، من أجل تأمين عودتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.
وجاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروماني، السيد بوغدان أوريسكو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وذلك وفقا لبلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الرومانية.
وبهذه المناسبة، قدم السيد أوريسكو تقييم الجانب الروماني للتطورات الأمنية المقلقة في المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل تضامنها مع جميع شركائها، لا سيما من خلال توفير الحماية والمساعدة القنصلية للمواطنين الأجانب.
كما استعرض الوزير الروماني الإجراءات التي اتخذتها بلاده من أجل التدبير السليم لتدفق الأشخاص عبر الحدود، علاوة على الدينامية المسجلة خلال الأيام الأخيرة.
من جانبه، أعرب السيد بوريطة عن تقديره الخاص للطريقة العملية والفعالة التي دبرت وتدبر من خلالها السلطات الرومانية جميع المشاكل الناتجة عن تدفق الأشخاص عبر الحدود الرومانية، في سياق الأزمة في أوكرانيا.
كما عبر عن شكره للجانب الروماني على الدعم الذي يقدمه لتسهيل الإجلاء الآمن للمواطنين المغاربة من أوكرانيا، والذين يقدرون، بشكل خاص، الطريقة التي عوملوا بها، وكذا المساعدة التي تلقوها من قبل السلطات الرومانية.
وأوضح البلاغ أنه “منذ بداية الأزمة وحتى الآن، استفاد أكثر من 1700 مواطن مغربي من دعم السلطات الرومانية على الحدود الرومانية الأوكرانية”.
وبخصوص العلاقات العريقة والممتازة القائمة بين البلدين، وفي إطار الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 2022، أكد الوزيران رغبتهما في تعميق الحوار السياسي على جميع المستويات، وتطوير التعاون على كافة الأصعدة.
وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين اتفقا أيضا على القيام بزيارة ثنائية إلى بوخارست أو الرباط بمجرد أن يسمح السياق الدولي بذلك.
21 تعليقات
الله معاكم غير صبرو الله احفظكم من كل سوء إن الله مع الصابرين أسأل الله العظيم أن يفرج عليكم محنتكم ويجمعكم مع اهلكم بسلام وامان الله معاكم الله معاكم اللهم لا يئتي بالحسنات..
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله و نعم وكيل ربي يحفظكم و يرجعكم إلى المغرب سلمين غنمين يارب العالمين..
لآ حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل خاص المسؤولين يجيبوكم من هاديك الكارتة والديهم كيتالموا..
لا إله الا الله محمد رسول الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ، الله معاكم ويسر امركم ويخفف عليكم مانزل وإن شاء الله ترجعون سالمين غانمين لمعانقة الوطن وعائلاتكم بقدرته وجلاله.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم قلوبنا معكم نتمنى من الله ان تحل هذه المشكلة باقصى سرعة وان يحفظكم الله من كل سوء اومكروه يارب..
حكومة المغربية معندهمش الوقت لشعب ناس كتموت وهما غير الزيادة فالمواد الغدائية ديال درويش حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول خائن..
راكم عقتو بالمغرب و مشيتو زعما هربتو منه على هدشي ساعة معندكم زهر التابعة صبرو معندكمش حل كيفما راحنا صابرين جميعا..
عفكم صبرو شوية جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيقدم لكم المساعدة ابتدأ من ويوم الاربعاء ستجرى تلاتة رحلات في اليوم وكل منكم سيصيل الى بلده راجيا من الله تعالى أن يحميكم..
خاص الدولة والمسؤولين ديالنا يتحركوا ويديروا شي حل را هاذو ولاد البلاد الله يحفظهم ويرجعهم سالمين هما وجميع المسلمين…
المغرب مكديها حتى فمواطنيه الداخل مبقى ها الخارج المواطن في المستشفيات هنا كيموت عرق بعرق لك الله يا وطني..
في الحدود مابين اكرانيا وبولنيا كاين صحافة الأخ العقاوي هو يساعد الطلبة الموجودين في الحدود اكرانيا اتصلوا به..
نصيحة للطالبات مايتفرقوش مع خوتهم الطلبة الرجال، ومتقطعوش الحدود بلا بهم راه وقعت حالات اعتداء خطيرة ضد طالبات قطعن الحدود لوحدهن، نصيحة بقاوا مجتمعين حتى تخطاوا هاذ المحنة، والمرجو من الاخوة نشر هذا النداء…
خافوا على العرض ديال بناتنا هاهما في زنقة في ليل في البرد وخايفين وجيعانين اتقوا الله تماسكوا تراحموا تعاونوا …
شتي انا والله ماهمني لا حرب لا زمار انا مقطعيلي قلبي غير هادو الي واحلين يارب ترجع كل مسلم لبلاده يارب يارب يارب..
فرحانين غير باش ايدروليك الجرع تالتة أما باش اينقدو ابنا شعب ميقدروش حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
لله يطلق سراحهم وفرج على جميع الأمهات وصبرهم .أنقدوا أبناء المغاربة بأوكرانيا أيها المسؤولون وآعتبروهم أبنائكم وكفى من التسويف والمراوغة .
نهار سمعتو كاين توتر بين روسيا واوكرانيا علاش ماخرجتوش ولامكنتوش مسوقين خايفين على المستقبل السلامة سبقات كل شيء الانسان يعول على الله المحنة ستزول مهما كانت الظروف…
اكثروا من الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء …
فاش القنصلية قالت ليكم رجعوا بلادكم مبغيتوش و بديتو كات طلعوها عليهم قلتوا غادي تمشي لينا القراية وااا دابا بلا ماتبقاو تبكيو علينا .اللهم لا شماته..
المغرب أعطى جميع تعليمات لجميع السفراء لاستقبال وتسهيل مرور الطلبة المغاربة في أكرانيا للرجوع.