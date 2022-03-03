الحكومة: عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم

2022-03-03 / 5:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم، لافتا أن المغاربة هم الجالية الثانية بعد الجالية الاوكرانية في معابر الحدود.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “المجهود الذي قامت به بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس، وبتوجيهاته، مكنت من إجلاء واحدة من أكبر الجاليات المغربية بالخارج.”

وأضاف بايتاس، أنه تم بذل مجهود كبير وكان حس استباقي منذ الأيام الأولى لظهور هذه الأزمة، وتم اطلاق رقم أخضر الذي استقبل اتصالات هاتفية مهمة، مشيرا الى الانتقال من 1000 اتصال يوميا الى 16 اتصال ما يؤكد حل الأزمة.

وأشار الوزير الى تراجع مبيعات تذاكر الطيران التي تم اقتناء أغلبها من المغرب، وهو ما يشير إلى عودة أعداد كبيرة من المغاربة في الرحلات الأولى، خاتما بالقول “هادو وليدات لمغاربة ويستحقون كل هذه المجهودات.”

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