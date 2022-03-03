من بينها “باتمان” …هوليوود توقف عرض أفلامها الجديدة في روسيا

2022-03-03 / 4:53 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت ستوديوهات هوليوود عن وقف طرح أفلامها في السينما الروسية، و ذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت شبكة “CNBC”، أن شركة “Disney” أول ستوديو رئيسي في هوليوود يتخذ موقفا متشددا ضد روسيا، حيث أعلنت يوم الاثنين أنها أوقفت مؤقتا جميع الأفلام لأول مرة في البلاد، بما في ذلك فيلم بيكسار الجديد “Turning Red”.

كما قررت شركة “Warner Bros” و”Sony” أيضا عدم إصدار أفلام في البلاد، وقالت شركة “Warner Bros” إنها أوقفت مؤقتا إطلاق فيلم The” Batman”، والذي كان من المقرر إطلاقه هذا الأسبوع، في حين أكدت “Sony” أنها تؤجل جميع عروضها المخطط لها في المنطقة، بما في ذلك “موبيوس” المرتقب.

و كذلك ، أشارت شركة “Netflix” العملاقة للبث المباشر إلى أنها “لن تلتزم بالقواعد الروسية لبث القنوات الإخبارية وسط تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا”، إذ أوضح متحدث باسم هذه الشركة لشبكة “CNBC” قائلا: “نظرا للوضع الحالي، ليس لدينا أي خطط لإضافة هذه القنوات إلى خدمتنا”.

ويشار أنه كان متوقعا قبل إعلان “ديزني” أن تستمر شركة “وارنر براذرز” في عرض فيلم “باتمان” في روسيا، غير أن المتحدث باسم “ديزني” قال في البيان : نظرا للأزمة الإنسانية المأساوية، فإننا نوقف عرض الأفلام في روسيا، بما في ذلك فيلم شركة بيكسار “تيرننغ رد”.

و أضاف:”وسنتخذ قرارات العمل المستقبلية بناء على تطورات الوضع هناك. في غضون ذلك، وبالنظر إلى حجم أزمة اللاجئين الناشئة، فإننا نتعاون مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدات عاجلة وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى للاجئين”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني: الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

الرئيس الأوكراني: الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

2022-03-03 / 5:43 مساءً
Photo of الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

2022-03-03 / 5:33 مساءً
Photo of المغرب ورومانيا يتفقان على مواصلة التنسيق لعبور”مغاربة اوكرانيا”

المغرب ورومانيا يتفقان على مواصلة التنسيق لعبور”مغاربة اوكرانيا”

2022-03-03 / 5:27 مساءً
Photo of الداخلية تطمئن المغاربة: المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان

الداخلية تطمئن المغاربة: المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال…

2022-03-03 / 5:18 مساءً
Photo of بشرى لنساء ورجال الصحة.. هذا ما اتفق عليه آيت الطالب والسجلماسي

بشرى لنساء ورجال الصحة.. هذا ما اتفق عليه آيت…

2022-03-03 / 5:11 مساءً
Photo of الحكومة: عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم

الحكومة: عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم

2022-03-03 / 5:04 مساءً
Photo of في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء على طرق التدخل

في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء…

2022-03-02 / 12:56 مساءً
Photo of المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

2022-02-27 / 9:00 مساءً
Photo of “لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين من أوكرانيا

“لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين…

2022-02-27 / 8:33 مساءً
Photo of بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن القوة النووية الروسية

بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن…

2022-02-27 / 7:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق