من بينها “باتمان” …هوليوود توقف عرض أفلامها الجديدة في روسيا

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت ستوديوهات هوليوود عن وقف طرح أفلامها في السينما الروسية، و ذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت شبكة “CNBC”، أن شركة “Disney” أول ستوديو رئيسي في هوليوود يتخذ موقفا متشددا ضد روسيا، حيث أعلنت يوم الاثنين أنها أوقفت مؤقتا جميع الأفلام لأول مرة في البلاد، بما في ذلك فيلم بيكسار الجديد “Turning Red”.

كما قررت شركة “Warner Bros” و”Sony” أيضا عدم إصدار أفلام في البلاد، وقالت شركة “Warner Bros” إنها أوقفت مؤقتا إطلاق فيلم The” Batman”، والذي كان من المقرر إطلاقه هذا الأسبوع، في حين أكدت “Sony” أنها تؤجل جميع عروضها المخطط لها في المنطقة، بما في ذلك “موبيوس” المرتقب.

و كذلك ، أشارت شركة “Netflix” العملاقة للبث المباشر إلى أنها “لن تلتزم بالقواعد الروسية لبث القنوات الإخبارية وسط تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا”، إذ أوضح متحدث باسم هذه الشركة لشبكة “CNBC” قائلا: “نظرا للوضع الحالي، ليس لدينا أي خطط لإضافة هذه القنوات إلى خدمتنا”.

ويشار أنه كان متوقعا قبل إعلان “ديزني” أن تستمر شركة “وارنر براذرز” في عرض فيلم “باتمان” في روسيا، غير أن المتحدث باسم “ديزني” قال في البيان : نظرا للأزمة الإنسانية المأساوية، فإننا نوقف عرض الأفلام في روسيا، بما في ذلك فيلم شركة بيكسار “تيرننغ رد”.

و أضاف:”وسنتخذ قرارات العمل المستقبلية بناء على تطورات الوضع هناك. في غضون ذلك، وبالنظر إلى حجم أزمة اللاجئين الناشئة، فإننا نتعاون مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدات عاجلة وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى للاجئين”.

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