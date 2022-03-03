عزيز أخنوش

المغرب يوافق على اتفاقية الاعتراف بشواهد التعليم العالي الممنوحة بدول إفريقيا

2022-03-03 / 4:49 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، حيث تم خلال هذا الاجتماع تدارس و مناقشة عدد من المواضيع منها الشهادات و الديبلومات الممنوحة بدول إفريقيا للطلبة المغاربة.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم خلال اجتماع مجلس الحكومة الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية المعَدَّلةِ الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الإفريقية.

و استنادا لذات البلاغ، فهاته الاتفاقيات المعتمدة بأديس أبابا بإثيوبيا في 12 دجنبر 2014، موقعة من طرف المملكة المغربية في 15 نونبر 2019.

و بناءا على ذلك صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 02.22، وافقت بموجبه على الاتفاقية المذكورة، و هما مشروعين قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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