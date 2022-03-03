وجدة .. تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم المغربي

2022-03-03 / 4:45 مساءً
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هبة بريس : وجدة

نظمت جمعية “مبادرات من أجل العلم الوطني المغربي”، اليوم الخميس 03 مارس الجاري بمركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بوجدة، النسخة الرابعة من اليوم الوطني للعلم المغربي، بمناسبة الاحتفاء بالعلم الوطني.
وتميز هذا الحدث، المنظم تحت شعار “ملكنا ضامن وحدتنا وعلمنا رمز هويتنا” بتنظيم حفل لرفع العلم الوطني، بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، ومنتخبين ومسؤولي المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات المحلية، وفعاليات من المجتمع المدني.
كما تميزت التظاهرة بتكريم خاص لرئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، مصطفى بنحمزة، لقاء إسهامه في النهوض بقيم المواطنة والوطنية ومبادراته لفائدة المجتمع.
كما خص المنظمون بالتكريم كلا من رئيس المجلس العلمي المحلي للناضور ميمون بريسول، والمندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالشرق نور الدين أزلماط.
في كلمة بالمناسبة، أوضح محمد الغطاس، رئيس جمعية “مبادرات من أجل العلم الوطني المغربي”، أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة للتعريف بأنشطة الجمعية التي تُعنى بتكريس قيم الوطنية والمواطنة الحقة، لاسيما لدى الأجيال الصاعدة.
وأضاف أن الحدث يروم أيضا إبراز العلم الوطني المغربي كرمز للتشبث الراسخ للشعب المغربي بالثوابت المقدسة للأمة، مسجلا أن احترام وحسن تقديم العلم الوطني يعكس مدى تقدم المجتمع وثقافة المواطنة التي تتحلى بها الشعوب.

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