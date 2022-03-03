رئيس الشيشان: 500 ألف دولار مكافأة مقابل رأس كل قيادي قومي في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا.

وجاء على قناة الرئيس الشيشاني: “تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد “أنصار بانديرا” [القوميين]، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، إذا كان لديهم الوقت بالطبع”.

وأضاف: “يقول القائد حسين أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من “أنصار بانديرا” دون إبداء مقاومة. كما استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا”.

وأعلن في البيان عن تطوعه لدفع 500 ألف دولار عن رأس كل قائد من القوميين.

وقال مخاطبا الرئيس الأوكراني: يحتاج زيلينسكي إلى تغيير رأيه وفهم أنه لن تنقذه أي مخابئ. إنه مسؤول شخصيًا عن مقتل الجنود الأوكرانيين ومستقبل شعبه. هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الوضع ألا وهي الاستجابة الكاملة لشروط الجانب الروسي.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0