الحكومة تتريث في إعلان كيفية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة عليها.
و كان مقررا في جدول أعمال المجلس الحكومي الدراسة و المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمقاولات و إحداثها بطريقة إلكترونية و ذلك في إطار سياسة الرقمنة و تبسيط المساطر الذي اختارته الحكومة.
و حسب بلاغ للحكومة، فقد قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
و استنادا لذات البلاغ، فتقرر بعد مناقشة مشروع القانون السالف الذكر تأجيل البت فيه إلى اجتماع حكومي لاحق دون تطرق البلاغ لأسباب تأجيل البث في ذلك.
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