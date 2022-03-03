الحكومة تتريث في إعلان كيفية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة عليها.

و كان مقررا في جدول أعمال المجلس الحكومي الدراسة و المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمقاولات و إحداثها بطريقة إلكترونية و ذلك في إطار سياسة الرقمنة و تبسيط المساطر الذي اختارته الحكومة.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

و استنادا لذات البلاغ، فتقرر بعد مناقشة مشروع القانون السالف الذكر تأجيل البت فيه إلى اجتماع حكومي لاحق دون تطرق البلاغ لأسباب تأجيل البث في ذلك.

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