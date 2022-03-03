الحكومة: “”80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى”
هبة بريس - الرباط
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن 80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “من يؤدي الضرائب في البلد هو الشركات الكبرى”.
وأضاف بايتاس قائلا “كاين مناظرات ديال الضرائب وكاين توصيات نطبقها وجبنا تدابير ضريبية جديدة فقانون المالية لتخفيف العبء الضريبي”مسترسلا بالقول “هذا ورش يتطلب وقت ويتطلب يمشي شوية، واختلاف الضرائب فيه اشكال ويحتاج إلى الكثير من الإصلاحات”.
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3 تعليقات
بالعكس فالضراءب يؤديها الموظفون والاجراء التي تقاطع مباشرة من أجورهم ولن يستطيعون فعل اي شيء.عكس الشركات التي لها إمكانية التلاعب في الارباح والمداخيل والمصاريف وتؤدي ما تريد وقد تؤجل الاداء الدي تريده الى وقت اخر.عكس الأجراء الدين ليس لهم حرية مناقشة او تأجيل الاقتطاع الضريبي.
لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء متفرده رمضان الدرهم والإحتفاظ المعيّنه والباقى للحرائق محدده مريا الإتصالات جنسيه علويه فوق السلطه والسياده الإتصالات
لمجلس الوزاره الشؤون الإسلاميه لوقف التنفيد بمحاسبه كل هده الشركات الوهميه وإقفالها