الحكومة: “”80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى”

هبة بريس - الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن 80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “من يؤدي الضرائب في البلد هو الشركات الكبرى”.

وأضاف بايتاس قائلا “كاين مناظرات ديال الضرائب وكاين توصيات نطبقها وجبنا تدابير ضريبية جديدة فقانون المالية لتخفيف العبء الضريبي”مسترسلا بالقول “هذا ورش يتطلب وقت ويتطلب يمشي شوية، واختلاف الضرائب فيه اشكال ويحتاج إلى الكثير من الإصلاحات”.

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