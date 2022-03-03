بايتاس: الحكومة جاءت في إطار القطيعة السياسية وبدأت ب”الحوار الاجتماعي”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن حكومة أخنوش جاءت في إطار القطيعة السياسية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “هاد الحكومة كتآمن وكتعرف بلي جات في إطار القطيعة السياسية”.

المفروض، يضيف بايتاس، بالاضافة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة جديدة وأولها إرساء الثقة مع الشركاء، ولذلك قبل بداية الاصلاحات في الصحة والتعليم وغيرها، جلست مع النقابات.

وشدد بايتاس، على أن هذه الجلسات تهدف الى مناقشة الاشكالات ومأسسة الحوار الاجتماعي ليكون مثمر وله نتائج، مسترسلا بالقول “مخصناش نجلسو غي على كاس أتاي لكن خصنا نخرجو بنتائج مهمة” وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 1 10