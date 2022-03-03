صورة تعبيرية

سبتة المحتلة.. اعتقال مواطن أوكراني حاول التسلل الى المغرب

2022-03-03 / 2:52 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الحرس المدني الاسباني ، ليلة أمس الاربعاء 02 مارس ، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الاوكرانية ، حاول التسلل الى المغرب عبر السياج “الحدودي” الفاصل بين الثغر السليب والتراب الوطني .

وبحسب موقع “الفارو دي سوتا ” المحلي فقد جرى اعتقال المواطن الاوكراني البالغ من العمر 41 سنة قادما من شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث كان يبحث عن طريقة لدخول التراب المغربي، سعيا للوصول إلى الجزائر، قبل أن يتم رصده من طرف أفراد الحرس المدني الإسباني.

وبحسب المصدر ذاته فقد اعترف المواطن الاوكراني للشرطة الاسبانية أنه كان يحاول التسلل الى المغرب بغية الالتحاق بعائلته التي تتواجد بالجزائر ليتم الإفراج عنه صباح يوم أمس الأربعاء بعد أن تم التحقق من هويته ووثائقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية ترخص لثلاث أقاليم يجوز فيها ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي

الداخلية ترخص لثلاث أقاليم يجوز فيها ممارسة أنشطة زراعة…

2022-03-03 / 3:52 مساءً
Photo of بوريطة: “خمسة آلاف مواطن مغربي غادروا حدود أوكرانيا البرية”

بوريطة: “خمسة آلاف مواطن مغربي غادروا حدود أوكرانيا البرية”

2022-03-03 / 3:28 مساءً
Photo of بوريطة: “المغرب من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود أوكرانيا”

بوريطة: “المغرب من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية…

2022-03-03 / 2:43 مساءً
Photo of خريبكة : الاوضاع تتقهقر و التنمية تتدحرج ..مالذي حصل ؟؟؟

خريبكة : الاوضاع تتقهقر و التنمية تتدحرج ..مالذي حصل…

2022-03-03 / 2:05 مساءً
Photo of أكادير : 1000 وكالة تأجير السيارات بسوس على عتبة الإفلاس ورئيس غرفة التجارة يعد بإيجاد حلول

أكادير : 1000 وكالة تأجير السيارات بسوس على عتبة…

2022-03-03 / 1:51 مساءً
Photo of الطلبة العائدون من أوكرانيا: “نجهل مستقبلنا وكاين لي باقي ليه شهرين و ياخد ديبلوم”

الطلبة العائدون من أوكرانيا: “نجهل مستقبلنا وكاين لي باقي…

2022-03-03 / 1:18 مساءً
Photo of نواب البيجيدي يقترحون استرجاع الأم الحاضنة للمصاريف التي أدتها في حالة الطلاق

نواب البيجيدي يقترحون استرجاع الأم الحاضنة للمصاريف التي أدتها…

2022-03-03 / 12:25 مساءً
Photo of درك أزَمور يفكك معملا سريا لإنتاج البلاستيك ويوقف ضالعين

درك أزَمور يفكك معملا سريا لإنتاج البلاستيك ويوقف ضالعين

2022-03-03 / 11:57 صباحًا
Photo of الطلبة العائدون من أوكرانيا: “شفنا الموت قدامنا و الدولة دارت أكثر من جهدها”

الطلبة العائدون من أوكرانيا: “شفنا الموت قدامنا و الدولة…

2022-03-03 / 11:45 صباحًا
Photo of إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية بالدار البيضاء

إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية بالدار البيضاء

2022-03-03 / 11:25 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق