سبتة المحتلة.. اعتقال مواطن أوكراني حاول التسلل الى المغرب

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الحرس المدني الاسباني ، ليلة أمس الاربعاء 02 مارس ، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الاوكرانية ، حاول التسلل الى المغرب عبر السياج “الحدودي” الفاصل بين الثغر السليب والتراب الوطني .

وبحسب موقع “الفارو دي سوتا ” المحلي فقد جرى اعتقال المواطن الاوكراني البالغ من العمر 41 سنة قادما من شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث كان يبحث عن طريقة لدخول التراب المغربي، سعيا للوصول إلى الجزائر، قبل أن يتم رصده من طرف أفراد الحرس المدني الإسباني.

وبحسب المصدر ذاته فقد اعترف المواطن الاوكراني للشرطة الاسبانية أنه كان يحاول التسلل الى المغرب بغية الالتحاق بعائلته التي تتواجد بالجزائر ليتم الإفراج عنه صباح يوم أمس الأربعاء بعد أن تم التحقق من هويته ووثائقه.

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