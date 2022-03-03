بوريطة: “المغرب من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود أوكرانيا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري ، و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع منها إجلاء الطلبة المغاربة العالقين بدولة أوكرانيا.

و في هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب من الدول القليلة التي أحدثت فرقا ميدانية بحدود أوكرانيا.

و أوضح بوريطة أن المغرب، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا.

و اعتبر المسؤول الوزراي كذلك أن المغرب يعد من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور مواطنيه وبرمجة رحلات خاصة في مدة وجيزة.

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