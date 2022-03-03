خريبكة : الاوضاع تتقهقر و التنمية تتدحرج ..مالذي حصل ؟؟؟

هبة بريس - خريبكة

كان لنا جميعا امل كبير في قدوم عامل الاقليم حميد الشنوري والأمل لا زال قائما .. وكان التصور السائد حينها ان يساهم الاخير في ازاحة صورة الركوض والفشل غير انه مع مرور قليل من الوقت تتقهقر الأوضاع وتخبو التنمية وتتدحرج مختلف جوانب الشأن المحلي إلى قعر التخلف.

هنا خريبكة ..لاغرابة ان نبصرها بنفس الصورة السابقة .. فكل مسؤول يأتيها يزحزح ” الروتين ” قليلا ليعود الى صمته في صورة تتكرر وكأن هذه المدينة وضعت لتجرب فيها ” البروباغاندا ”

هنا خريبكة … هنا عامل الاقليم حميد الشنوري الذي تغنت به الساكنة وكلها امل ان ينهض بالتنمية .. وسر على درب المجالات ..مسؤول نال كل الإطناب غير ان حصيلته في الاقليم متواضعة مقارنة مع ماكان منتظرا منه بالنظر الى انجازاته بمدن اخرى …فمالذي حصل ؟

لا يمكن ان ننكر بعض الإصلاحات ..لكن حميد الشنوري تراجع خطوات كثيرة للوراء وهو الذي كان يحرص على كل الإصلاحات بشكل قويم بل وكان ينتج مخرجات بالغة في الكمال …مالذي حصل لتغيب دافعية العطاء بهذا الشكل ؟

ومع الإمعان كثيرا في هذا الوضع … وهو الوضع الذي حصل مع كل عمال الاقليم قد لانجد غضاضة في القول ان المسألة معنية ب” ادارة البشر ” ..بشر تقلد مناصب وظل يتفرج على خريبكة من بعيد ..هذا المعطى بكل تأكيد سيفقد في عامل الإقليم شهية الإنتاج والعطاء وهو ماحصل ـ في تقديرنا ـ مع حميد الشنوري الذي وجد نفسه وحيدا يحاول إنقاذ خريبكة

لقد كان في تقديرنا ونحن نتابع تحركات ” الشنوري ” اننا أمام الإستثناء وأن الأخير حاسم في كل صغيرة قبل الكبيرة.. لكن كل هذا سيتبخر مع مرور الايام لتبقى خريبكة واقفة تنتظر الذي ياتي والذي قد لايأتي ..

السيد الشنوري ..، ان خريبكة في حاجة لمن يخوض مشاورات واجتماعات ماراطونية لاقرار جيل جديد من الإصلاحات على كل المستويات بعيدا عن سياسة الترقيع ..فالتوقيت حاسم الان بعدما اصبح كل شباب خريبكة متوقفون كالجماد يلعنون الزمن والحياة ..ولعل مشاهد ” الحريك ” خير دافع لقول كل هذه الحقيقة …نقول كل هذا ونحن على علم ان ” الشنوري ” على بينة من ” سيكولوجية الإنسان المقهور ”

..ان الإصلاح .يبدأ من المتاح والسريع إصلاحه، وبالتالي وجب على الجميع ترتيب التحديات المحلية على اساس الأولويات ووفقا للطابع الاستعجالى الذي تقتضيه تلك الأولويات خصوصا القطاعات الحيوية المرتبطة بحياتنا كالصحة والتعليم وتخليق الادارة وحينما نقوم بهذا الترتيب فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن المجالات الأخري لا تسترعي الاهتمام بيد أن العناية بحياة المواطن اليومية أمر فى غاية الحساسية ولا يحتمل الإنتظار .

واذا كان لابد من قول الحقيقة ..فالمسؤولية تقع أيضا على المجالس الجماعية على اعتبار أنها أداة فاعلة في تكريس حكامة تدبير الشأن العام الترابي و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

والواجب قوله أيضا أن المنتخب الجماعي لا يجب ان يكون مفعما بالإرادة القوية من اجل تنمية جماعته لوحدها ، بل لابد أن يتوفر فيه تكوين صحيح وعلى الكفاءة و المعرفة الضروريين ، وإلا فإن جملة من الأعمال الجماعية ستفلت من قبضته وتتولاها ” جهات اخرى” إن لم تنعدم هذه الأعمال بالمرة … إن الجميع في انتظار الصحوة !!!

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