الرئيس الأوكراني: 16 ألف أجنبي تطوعوا للقتال معنا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أحدث مقطع فيديو ينشره اليوم الخميس، إن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي، مضيفا أن القصف الروسي لم يتوقف منذ منتصف الليل.

وقال زيلينسكي: “ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا” مضيفا أن أوكرانيا تتلقى إمدادات أسلحة يوميا من حلفائها الدوليين.

وأضاف: “16 ألف مقاتل أجنبي متطوع سيأتون إلى أوكرانيا لمساعدتها. القافلة الأولى على وشك الوصول إلى البلاد”.

وتابع: “إنهم يأتون لحماية حريتنا وحياتنا”.

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