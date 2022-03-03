أكادير : 1000 وكالة تأجير السيارات بسوس على عتبة الإفلاس ورئيس غرفة التجارة يعد بإيجاد حلول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مهنية في قطاع تأجير السيارات بجهة سوس ماسة، أن حوالي 1000 وكالة باتت تواجه إفلاس حقيقي، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأضافت نفس المصادر، أن لقاء جمع بين مهنيي القطاع ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، وعد فيه هذا الأخير بإيجاد حلول للاشكاليات العالقة أمام المهنيين، بعد التشاور مع الجهات المتدخلة في القطاع.

واستعرض المهنيون أهم المشاكل التي يعانيها القطاع بسبب أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على إلتزاماتهم مع مؤسسات القروض و التأمينات، كما نبهوا من إشكال حجز السيارات التابعة لوكالات التاجير من طرف المصالح الأمنية، في مواضيع جرمية يرتكبها زبناء الوكالات، بعد استعمالهم لسيارات الكراء في افعال جرمية، عادة ما تنتهي بحجز السيارات، وهو ما يتسبب للوكالات في أزمات مالية، لا علاقة لهم بها .

ومن المعلوم أن قطاع سيارات التأجير ، يخلق ما يفوق 4000 منصب شغل مباشر ، واكثرمن 7000 منصب شغل غير مباشر، بجهة سوس ماسة لوحدها، كما أن القطاع يساهم في الترويج السياحي بإقاليم الجهة، وجلب العملة الصعبة.

ويأمل المهنيون من وزارة النقل والسياحة، تحقيق جزء من مطالبهم، بعد حرمانهم من مساهمات صندوق كوفيد كباقي القطاعات المستفيدة، كما جددوا مطلب إدماج القطاع في برنامج ” كونطرا بروغرام” الذي استفاد منه قطاع السياحة من أجل تخفيف الأزمة التي عاشها القطاع لسنتين متتاليتين.

وكان مهنية قطاع تأجير السيارات بالمغرب، قد نظموا عدة وقفات إحتجاجية بالعاصمة الرباط، لاسماع صوتهم للجهات المسؤولة، ورغم الوعود بقي ملفهم عالق الى الحين في انتظار التفاتة من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس التام وتشريد الآلاف من المستخدمين به.

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