الطلبة العائدون من أوكرانيا: “نجهل مستقبلنا وكاين لي باقي ليه شهرين و ياخد ديبلوم”

2022-03-03 / 1:18 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حطت مساء أمس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ثلاث طائرات قادمة من دول حدودية مجاورة لأوكرانيا و هي محملة بمئات الطلبة المغاربة الذين علقوا في أوكرانيا بعد نشوب الحرب.

الطلبة وجدوا في استقبالهم أعدادا كبيرة من أفراد عائلاتهم، حيث اختلطت مشاعر الفرحة بالدموع وسط زغاريد عمت محتلف جنبات المطار فرحا بوصول الطلبة بعد معاناة لأيام مع ويلات الحرب و جحيم القصف.

و بالرغم من فرحتهم بالعودة لحضن الوطن، غير أن الطلبة كلهم لم يخفوا قلقهم البالغ و ترقبهم بسبب المصير المجهول و الغامض الذي يحيط بمستقبلهم الدراسي الجامعي.

و أوضح عدد من الطلبة في تصريحات لهبة بريس بأن هناك من الطلبة من يفصله فقط شهرين عن التخرج بعدما أمضوا أكثر من ست سنوات من طلب العلم في أوكرانيا.

و ناشد الطلبة في تصريحاتهم من السلطات المغربية بضرورة التدخل كذلك لضمان مستقبلهم الدراسي، سواءا بدمجهم في الجامعات المغربية بالنسبة للطلبة الذين ما زالوا في السنوات الأولى من التكوين أو بمعادلة سنوات دراستهم و ديبلوماتهم بالنسبة للذين اقتربوا من سلك التخرج إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا.

تصريحات أخرى لطالبات عائدات من أوكرانيا يروين من خلالها جحيم المعاناة هناك تجدونها في المقطع المصور التالي:

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