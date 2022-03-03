تارودانت : إنتحار شخص مسن وسط منزل عائلته بسبت الكردان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع شخص مسن ، حدا لحياته شنقا ، مساء أمس الأربعاء ، بمنزل عائلته بمنطقة سبت الكردان التابعة ترابيا لاقليم تارودانت .

ورجحت مصادر الجريدة ، أن تكون تبعات أزمة نفسية، سببا مباشرا في وضع حد لحياته، في انتظار نتائج التشريح وابحاث الضابطة القضائية لدرك الكردان في القضية .

الحادث المأساوي خلف صدمة في نفوس عائلة الهالك وأصدقائه، خصوصا وأن أحدا لم يخطر بباله فرضية إقدامه على الإنتحار.

ومن المعلوم أن نسبة الانتحار قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الاخيرتين في زمن جائحة كورونا، ويقابل هذا الوضع قلة الاطباء والعيادات النفسية، مما يجعل الوضع مخيف مستقبلا اعتبارا لكون عدد من الأشخاص يعانون في الصمت وتحت تاثيرات الأدوية المهدئة للاعصاب.

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