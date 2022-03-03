بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم مهنيي قطاع النقل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شارف سعر برميل النفط الخام على المستوى الدولي لحدود 120 دولار تقريبا و هو ما سيكون له انعكاس بكل تأكيد على أسعار بيع المحروقات في الأسواق الوطنية لعدد من الدول المستوردة و من بينها المغرب.

ارتفاع سعر النفط عالميا و استمرار هذا الارتفاع مع توالي الحرب العسكرية بين روسيا و أوكرانيا دفع الحكومة المغربية لاتخاذ خطوات استباقية تفاديا لأي تأثير محتمل على القدرة الشرائية للمواطنين.

و في هذا الصدد، ستتدراس الحكومة سبل توجيه دعم مباشر لمهنيي قطاع النقل في الوهلة الأولى للتخفيف من حدة ارتفاع سعر المحروقات و بالتالي تفادي زيادة سعر التنقل على المواطنين مستعملي وسائل النقل العمومي.

و تعكف الحكومة على وضع تصورات لطريقة تدبير هذا الدعم و طرق صرفه لمهنيي النقل قبل الحسم في القرار الذي يتوقع أن يساهم في تخفيف العبء على المهنيين و المواطنين على حد سواء.

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