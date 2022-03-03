بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم مهنيي قطاع النقل

2022-03-03 / 1:00 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

شارف سعر برميل النفط الخام على المستوى الدولي لحدود 120 دولار تقريبا و هو ما سيكون له انعكاس بكل تأكيد على أسعار بيع المحروقات في الأسواق الوطنية لعدد من الدول المستوردة و من بينها المغرب.

ارتفاع سعر النفط عالميا و استمرار هذا الارتفاع مع توالي الحرب العسكرية بين روسيا و أوكرانيا دفع الحكومة المغربية لاتخاذ خطوات استباقية تفاديا لأي تأثير محتمل على القدرة الشرائية للمواطنين.

و في هذا الصدد، ستتدراس الحكومة سبل توجيه دعم مباشر لمهنيي قطاع النقل في الوهلة الأولى للتخفيف من حدة ارتفاع سعر المحروقات و بالتالي تفادي زيادة سعر التنقل على المواطنين مستعملي وسائل النقل العمومي.

و تعكف الحكومة على وضع تصورات لطريقة تدبير هذا الدعم و طرق صرفه لمهنيي النقل قبل الحسم في القرار الذي يتوقع أن يساهم في تخفيف العبء على المهنيين و المواطنين على حد سواء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

2022-03-03 / 7:30 صباحًا
Photo of الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات

الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات

2022-03-02 / 6:56 مساءً
Photo of خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 6 مليار درهم

خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 6 مليار درهم

2022-03-02 / 3:42 مساءً
Photo of مصنع ضخم لصناعة معدات و مقاعد السيارات يرى النور بالمغرب

مصنع ضخم لصناعة معدات و مقاعد السيارات يرى النور…

2022-03-02 / 11:58 صباحًا
Photo of ودائع المغاربة تتجاوز 1050 مليار درهم بالبنوك

ودائع المغاربة تتجاوز 1050 مليار درهم بالبنوك

2022-03-02 / 10:13 صباحًا
Photo of الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية يرفعان سعر القمح لأعلى مستوى منذ 2008

الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية يرفعان سعر القمح لأعلى مستوى…

2022-03-01 / 4:09 مساءً
Photo of مندوبية لحليمي: “أغلب المغاربة يشتغلون في قطاعي الخدمات و الفلاحة”

مندوبية لحليمي: “أغلب المغاربة يشتغلون في قطاعي الخدمات و…

2022-03-01 / 2:46 مساءً
Photo of المغرب يوطد علاقاته الاستراتيجية مع فرنسا باتفاقيات جديدة

المغرب يوطد علاقاته الاستراتيجية مع فرنسا باتفاقيات جديدة

2022-03-01 / 1:23 مساءً
Photo of بعد انخفاضه لسنتين.. معدل الشغل يرتفع إلى 39,7% وطنيا

بعد انخفاضه لسنتين.. معدل الشغل يرتفع إلى 39,7% وطنيا

2022-03-01 / 1:19 مساءً
Photo of العملات الرقمية .. المغرب يحتل مرتبة متقدمة

العملات الرقمية .. المغرب يحتل مرتبة متقدمة

2022-02-28 / 6:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق