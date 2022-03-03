نواب البيجيدي يقترحون استرجاع الأم الحاضنة للمصاريف التي أدتها في حالة الطلاق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدمت المجموعة النيابة للعدالة و التنمية بمجلس النواب مؤخرا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

و حسب وثيقة تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضرورة التنصيص في القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية والمراسيم التطبيقية المتعلقة به على وجوب استرجاع الأم الحاضنة أو الجهة الحاضنة للمصاريف التي أدتها عن المحضون من لدن الهيئة المدبرة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

وحسب مقتضيات القانون رقم 65.00 وخاصة المواد 5 و 6 منه التي تحدد الفئات المستفيدة وأصنافها من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وارتباطا بهذا السياق عند انحلال ميثاق الزوجية وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به المتعلق بالنفقة والحضانة وكافة الحقوق المنصوص عليها بمدونة الأحوال الشخصية، يكفل القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية للمحضون كافة الحقوق للاستفادة من التغطية الصحية والتصريح به بشكل إجباري لدى الهيئة المؤمنة للأب الذي يؤدي واجبات الانخراط خاصة إذا كان الأمر يتعلق بزوجة عاطلة عن العمل.

وحسب القانون والمراسيم التنظيمية المؤطرة له، لم يتم استحضار كيفية استرجاع المصاريف من لدن الحاضن سواء كانت أما أو أي جهة عهد إليها بالحضانة حينما يتعلق الأمر بالاستفادة من الخدمات المضمونة التي يكفلها القانون كالتطبيب والاستشفاء وكافة التدخلات المؤطرة قانونا.

كما أن الجهة الحاضنة ليس لها الحق في استرجاع المصاريف كيفما كانت تكلفتها خاصة حينما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة وجد مكلفة، ذلك أن الوثائق المدلى بها المتعلقة بالاسترجاع تتضمن إسم الأب والهيئة المؤمنة وتودع في حساب الأب الذي يستفيد منها بالرغم من أن طليقته هي التي تكبدت عناء هاته المصاريف، ويبقى السبيل الوحيد للحاضنة هي إقامة دعوى قضائية للحصول على مصاريف العلاج والتطبيب، مع ما يرافق ذلك من صعوبات ومساطر معقدة، أمام حالة العوز والهشاشة التي تعاني منها أغلب النساء المطلقات.

ومن جهة أخرى لقد نص الفصل 31 من الدستور على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وأيضا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة.

واعتبارا لكون الحق في الصحة من علاج وتغطية صحية حق من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة لاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة ومنها التغطية الصحية الشاملة التي انخرط فيها المغرب منذ البدء في تطبيق مدونة التغطية الصحية 65.00 سنة 2005 والتي تهدف إلى:

أولا: إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي محصورة تدبيره من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب المادة 73 من المدونة المذكورة.

ثانيا: إحداث نظام للمساعدة الطبية قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن، و تم تنزيل هذه التغطية الشاملة عبر مراحل شملت سنة 2005 موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والمتعاقدين وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و شملت في 2008 تجربة المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال وتعميمها سنة 2012، و شملت في 2016 التغطية الصحية للطلبة، ثم في 2017 شملت التغطية الصحية والتقاعد فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

إن تعدد صناديق أنظمة التغطية الصحية والاحتفاظ بمجموعة من الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية، وتكفل الشركات الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية يناقض مبدأ التضامن واقتسام المخاطر من ناحية، ومن ناحية ثانية تعدد وعدم إلتقائية نسب الاشتراكات و نسب واسترداد مصاريف العلاج وخاصة ما يتعلق بـ ALC / ALD و سلة العلاجات ثم شروط قبول المؤمنين.

ولقد نصت المادة 114 من القانون 65.00 على فترة انتقالية للبيئات العامة والخاصة التي تضمن تغطية صحية اختيارية تلزم بعده بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والساكنة المعنية تقدر ب 1.5 مليون.

وحددت هذه الفترة الانتقالية في خمس سنوات قابلة للتجديد، إلا أن هذه الوضعية أصبحت دائمة مع ما يترتب عن ذلك من تمييز ضد هذه الساكنة التي تقدر بـ 1.5 مليون.

لهذه الاعتبارات طرحت مجموعة البيجيدي هذا المقترح القانوني لتمتيع الساكنة المغربية بالتغطية الصحية الشاملة المدبرة من لدن الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما التغطية الصحية التكميلية يمكن تدبيرها سواء من طرف هذه الصناديق أو الشركات الخاصة.

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