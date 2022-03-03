بالأرقام.. 20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

2022-03-03 / 12:05 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قدمت دراسة جديدة أجراها مركز التعافي الاقتصادي وشركة الاستشارات Civitta وEasyBusiness تقييماً سريعاً لتكاليف الحرب على الاقتصاد الروسي، ووجدت أنه – حتى وفقاً للتقديرات الأكثر تحفظاً – فإنها تكلف عشرات المليارات يومياً، وفقاً لما ذكره موقع “Consultancy”.

وقدّرت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها – بما في ذلك المعدات العسكرية التي تم تدميرها، وسقوط ضحايا بين الأفراد، فقد كلفت روسيا في الأيام الخمسة الأولى حوالي 7 مليارات دولار. كما من المتوقع أن تشكل الخسائر في الأرواح البشرية وحدها 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال السنوات القادمة.

وعلاوة على ذلك، فإن حجم التعبئة – بما في ذلك اللوجستيات والأفراد والذخيرة والوقود وإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك – سيكلف المزيد من الأموال كل يوم.

ونتيجة لذلك، وفقاً للباحثين، من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية للحرب بالنسبة لروسيا 20 مليار دولار مع تزايد الغزو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني: 16 ألف أجنبي تطوعوا للقتال معنا

الرئيس الأوكراني: 16 ألف أجنبي تطوعوا للقتال معنا

2022-03-03 / 1:57 مساءً
Photo of النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

2022-03-03 / 1:40 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: ” سنعيد بناء كل مبنى وروسيا ستدفع كلفة الأضرار”

الرئيس الأوكراني: ” سنعيد بناء كل مبنى وروسيا ستدفع…

2022-03-03 / 1:22 مساءً
Photo of لافروف عن أمريكا: “لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره”

لافروف عن أمريكا: “لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم…

2022-03-03 / 11:40 صباحًا
Photo of وزير الخارجية الروسي: بايدن يريد حربا عالمية ثالثة

وزير الخارجية الروسي: بايدن يريد حربا عالمية ثالثة

2022-03-03 / 11:31 صباحًا
Photo of منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية

منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية

2022-03-03 / 11:11 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني: “نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع”

الرئيس الأوكراني: “نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع”

2022-03-03 / 10:41 صباحًا
Photo of ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات

ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات

2022-03-03 / 9:24 صباحًا
Photo of روسيا: لا نرغب في الضغط على الزر النووي

روسيا: لا نرغب في الضغط على الزر النووي

2022-03-03 / 9:08 صباحًا
Photo of تعليق رسمي.. مصر توضح لماذا صوتت ضد الغزو الروسي

تعليق رسمي.. مصر توضح لماذا صوتت ضد الغزو الروسي

2022-03-02 / 11:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق