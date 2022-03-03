الطلبة العائدون من أوكرانيا: “شفنا الموت قدامنا و الدولة دارت أكثر من جهدها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فرحة عارمة و أحضان معبرة، مشاهد اختلطت فيها دموع الفرحة بين آباء و أمهات و عائلات قدمت لاستقبال فلذات كبدها بعدما حطت ليلة أمس أولى طائرات الدفعة الثانية التي قامت بإجلاء الطلبة المغاربة من أوكرانيا.

مشاهد الرعب التي عاشوها في جحيم الحرب لم تمنع عددا من الطلبة من التعبير عن فرحتهم بلقاء الأهل و الأصدقاء في حضن الوطن، حيث أجمع الطلبة العائدون على أنهم ولدوا من جديد بمجرد عودتهم للمغرب.

و أشاد الطلبة في تصريحاتهم بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها البعثات الديبلوماسية المغربية سواءا في أوكرانيا أو بالدول الحدودية المجاورة التي فروا لها، حيث تم استقبالهم بحفاوة و تم توفير كل الضروريات لهم قبل ترحيلهم للمغرب.

و أوضح عدد من الطلبة العائدين من أوكرانيا أن “الدولة المغرببة دارت أكثر من جهدها”، مضيفين: “شفنا الموت بعينينا لكن الحمد لله ملي دولتنا عتقاتنا و خرجاتنا من الجحيم”.

تفاصيل أوفى و تصريحات أخرى تجدونها في المقطع المصور التالي:

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