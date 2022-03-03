لافروف عن أمريكا: “لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره”

هبة بريس - وكالات

أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس على أن “العالم يستمع لمطالب بلاده ومشاغلها ولكنه لا ينصت فعلا إليها”، مضيفاً أن “هناك خططا في الغرب للتحضير لحرب”، معتبرا أنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا أدنى شك، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا، مردفا أنه “لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى”، في إشارة إلى مسألة انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

وتابع قائلا إن “التهديد الغربي وصل إلى حدودنا”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0